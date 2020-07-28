صندوق الخبير ريت ينوي الاستحواذ على 3 أصول عقارية في الطرح الإضافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينوي «صندوق الخبير ريت» الاستحواذ على 3 أصول عقارية في الطرح الإضافي ليصل عدد العقارات التي يستثمر فيها الصندوق إلى عشرة عقارات.

وبحسب بيان لشركة الخبير المالية، يبلغ العائد الصافي المستهدف إلى رأسمال الصندوق للعام الأول بعد الطرح الإضافي 7.76% من القيمة الاسمية للوحدة.

وتشتمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، حيث تشكل العقارات المتعددة الاستخدام الحصة الأكبر من المحفظة بنسبة 41.4%، ويشكل قطاع التجزئة نسبة 26.9%، والقطاع التعليمي 16.9%، وتشكل العقارات السكنية نسبة 14.8%.

وتقع العقارات في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك، حيث يقع كل من مركز «بلازو»، ومركز «هوم وركس»، ومجمع الملقا السكني في مدينة الرياض، وجالري مول في مدينة تبوك، ومركز «النخبة» التجاري، ومركز «أهلا كورت»، ومركز «بن 2» التجاري في مدينة جدة.

وكان صندوق الخبير ريت أعلن عن ابتداء فترة الاكتتاب في الطرح الإضافي لـلصندوق يوم 19 يوليو 2020 ، والذي سيستمر حتى يوم 6 أغسطس 2020. ويتاح الاكتتاب عن طريق قنوات الاشتراك لدى الجزيرة كابيتال والبنك السعودي الفرنسي، باعتبارهما الجهتين المستلمتين، كما يتاح أيضا عبر رابط الاشتراك على موقع مدير الصندوق.

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تفاصيل الـ3 أصول العقارية

برج اليجانس: برج مكتبي، يقع بالقرب من المحاور الرئيسة بمدينة الرياض، تم افتتاح العقار في الربع الثاني2020

بفترة إيجارية تبلغ خمس سنوات

كليات الفارابي: مبنى تعليمي يقع بحي المروج في الرياض على تقاطع طريق العليا مع طريق الملك بن فهد، ومؤجر بعقد إيجار لمدة الصندوق وتنوع مصادر دخله

التدريبي المبنى لكليات الفارابي: عقار تعليمي (قيد التطوير)، ويقع ضمن مجمع كليات الفارابي ، ويتمتع بعقد إيجار لمدة سنة25