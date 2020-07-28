«بئر بشروش» .. كشف «غازي» في بئر قبالة سواحل مصر

قالت توتال الفرنسية يوم الثلاثاء إنها توصلت لكشف غازي في بئر قبالة ساحل مصر مع شريكتيها بي.بي وتوتال. وذكرت أن الاكتشاف في بئر بشروش في امتياز شمال الحماد على بعد 11 كيلومترا من الساحل المصري. ولكل من إيني وبي.بي حصة 37.5 بالمئة في امتياز شمال الحماد بينما تبلغ حصة توتال 25 بالمئة.

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