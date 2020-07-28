شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر فيبكو تتراجع 29% بالربع الثاني لارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع خسائرها بنسبة 29.17% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 4.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وتراجعت الخسائر التشغيلية إلى 1.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى:

نمو المبيعات في الشركة التابعة بمعدل 385% نتيجة لزيادة الطلب على منتجات الشركة خلال الربع الحالي.

انخفاض المصاريف العمومية والإدارية حيث كان يتم تحميل مصاريف الشركة التابعة على بند المصاريف العمومية والإدارية خلال فترة الربع الثاني من العام المالي 2019م تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية، فضلاً عن وجود طاقة غير مستغلة، حيث انطلق التشغيل التجاري تدريجياً لشركة فبك للصناعة في الربع الثاني من العام 2019.

انخفاض مصروف الزكاة نتيجة لاستحواذ فيبكو على حصص الأقلية في الشركة التابعة المعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2 مارس 2020م.

انخفاض تكلفة التمويل بسبب المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة (ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي) للتخفيف من آثار فايروس كورونا المستجد، والمتعلقة بتأجيل سداد الاقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني إلى 45.2 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 38.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 0.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 7.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

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