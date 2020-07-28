شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت أم القرى ترتفع 71% بالربع الثاني وإدارتها توصي بتوزيع 30 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت أم القرى، المعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 70.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 20.97 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.28 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 27.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 18.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من إرتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني إلى 62.56 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 46.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 59.49 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 33.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 76%.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 16.5 مليون ريال، بواقع 30 هللة للسهم، وبما نسبته 3% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت الشركات قد قامت بتوزيع عن أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 13.75 مليون ريال، بواقع 25 هللة للسهم، وبما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 38.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

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