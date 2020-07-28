شكرا لقرائتكم خبر عن موبايلي وزين تعلنان عن آخر التطورات بخصوص مذكرة تفاهم بينهما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) لرفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات بهدف تحقيق الكفاءة القصوى، والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم واشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأعلنت موبايلي في بيان على "تداول" إلى أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها انتهت من إعداد وطرح كراسة طلب العروض متضمنة جميع الخيارات من شراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفين، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم، وسيتم استقبال ودراسة العروض المقدمة على الخيارات المتاحة خلال الفترة القادمة.

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وكانت الشركتان قد أعلنتا في 5 يوليو 2020 عن توقيعهما مذكرة تفاهم بتاربخ 2 يوليو 2020 لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفين، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم، على أن يتم الانتهاء من طرح الكراسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذه المذكرة.

وكان زين قد حققت صافي أرباح بلغ 59 مليون ريال بالربع الثاني من 2020 مقابل أرباح بلغت 130 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

بينما كانت موبايلي قد حققت صافي أرباح بلغ 185 مليون ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 37.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.