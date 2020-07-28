شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

وتراجعت قراءة المؤشر الصادر عن مؤسسة "كونفرنس بورد" إلى 92.6 نقطة في يوليو/تموز من 98.3 نقطة في يونيو/حزيران دون توقعات عند 94 نقطة.

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