شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب صعوداً بشكل قوي من مناطق 1910.10، ليقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج للتماسك فوق 1937.20 كدعم أولي للتوجه نحو مستوى 2000.00 الذي يمثّل محطتنا التالية، والذي يمثل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 2068.00 كمحطة تالية.

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