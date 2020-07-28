شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 1.1815 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1675 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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