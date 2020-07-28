إيداع 177 مليونا في حسابات المنشآت المستفيدة من «دعم التوظيف»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 177 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، وشمل الدعم 122 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن شهر يوليو، و51 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر ديسمبر الماضي.

كما شمل دعم البرنامج 2.8 مليون ريال للمنشآت التي حدثت بياناتها واستوفت إجراءات التسجيل في البرنامج بإضافة رقم الآيبان البنكي، وذلك عن الأشهر من يناير إلى يونيو 2020، حيث تضمن الدعم قيمة دعم البرنامج والأثر الرجعي .

و يأتي برنامج «دعم التوظيف» ضمن أولى مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (COVID-19).

وأكد «هدف» استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج «دعم التوظيف» لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد، ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم التوظيف لآخر 60 يوما من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في جميع المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وأشار الصندوق إلى أن آلية الدعم تقوم على إيداع قيمة الدعم بنهاية الشهر المستحق في الحسابات البنكية للمنشآت، بالإضافة إلى شهر سابق للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي للبرنامج، الذي يشمل المنشآت التي أكملت إجراءات التسجيل حتى تاريخ 10 مايو الماضي، وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة التسجيل للاستفادة من الأثر الرجعي للبرنامج.

وجدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص كافة للتسجيل الكترونيا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وتفعيل «برنامج دعم التوظيف»، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليجري بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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إجمالي الإيداعات

177.14 مليونا

تشمل:

122.8 مليونا قيمة الدعم لشهر يوليو

51.4 مليونا قيمة الدعم بأثر رجعي لشهر ديسمبر

2.8 مليون للمنشآت التي حدثت بياناتها عن الأشهر من يناير إلى يونيو