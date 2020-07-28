رئيس أرامكو يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020

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وجاء الفوز بناء على الأصوات التي أدلى بها نظراؤه من أبرز 40 رئيسا تنفيذيا ومسؤولا رفيع المستوى في مؤسسة «آي سي آي إس».
وسيتلقى الناصر هذه الجائزة خلال حفل افتراضي سيقام خلال الربع الأخير من العام الحالي، وسيجرى حوار على هامش الحفل مع مؤسسة «آي سي آي إس» حول استراتيجية أرامكو السعودية، وتوقعاتها المستقبلية، والاتجاهات الرئيسة في قطاع الكيميائيات.
ويجري اختيار الفائز بجائزة كافلر، بناء على تصويت نظرائه في مؤسسة «آي سي آي إس»، التي تقدم تصنيفا عالميا للقادة الذين يحققون أكبر أثر إيجابي لشركاتهم ومؤسساتهم وقطاع الكيميائيات، وينشر مقال عن الفائز بالجائزة في مجلة كيميكال بيزنس التي تصدرها «آي سي آي إس».
وخلال عملية اختيار الفائز بالجائزة، دعت مؤسسة «آي سي آي إس» ونادي الكيميائيين عام 2019 للتصويت لاختيار ثلاث شخصيات في اقتراع سري، بناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها الشخصيات الثلاث في أحد المجالات التالية أو جميعها، وتشمل الربحية القيمة للمساهمين، والقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وابتكار التقنيات، والمنتجات، وإجراءات العمل، وصفقات مشاريع الدمج والاستحواذ.
وقال محرر مجلة كيميكال بيزنس الصادرة عن مؤسسة «آي سي آي إس» جوزيف تشانغ، إن أمين الناصر، حقق قفزة كبيرة في قطاع البتروكيميائيات باستحواذ أرامكو السعودية على «سابك» لقاء 69 مليار دولار، وإقامة مشاريع ضخمة على مستوى العالم، والتطوير الحالي لتقنيات تحويل النفط الخام إلى كيميائيات. كما أن المستوى الذي تزاول به أرامكو السعودية أنشطة مشاريعها هو مستوى غير مسبوق ولا تضاهيه شركة أخرى. وستخلق طموحات أرامكو السعودية واستثماراتها في قطاع الكيميائيات عالميا طفرات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن رئيس أرامكو تصدر قائمة أقوى 40 شخصية تنفيذية في مجال الكيميائيات على المستوى العالمي لعام 2019، حسب التصنيف الذي أعدته مجلة «آي سي آي إس كيميكال بيزنس» في عددها الصادر يوم 20 ديسمبر 2019.
الفائزون بجائزة كافلر
- أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين 2020
- بوب باتل، الرئيس التنفيذي لشركة ليونديل بازل 2018 - 2019
- كيرت بوك، الرئيس التنفيذي لشركة باسف 2017
- جيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة شركة إينيوس 2016
- أندرو ليفريس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة داو كيميكال 2015
- جيم جالوجلي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ليونديل بازل 2014
- تشارلز بانش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي بي جي 2013
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