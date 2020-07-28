شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يُبقي على خسائره في انتظار بيانات المخزونات الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك في انتظار بيانات مخزونات الخام الحكومية في الولايات المتحدة.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا عن البيانات الرسمية لمخزون النفط في أمريكا في حين ستصدر بيانات أولية غير رسمية في وقت لاحق اليوم من معهد البترول الأمريكي.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:12 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.01 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.

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أيضاً يتابع المستثمرون اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيبدأ اليوم ويستمر حتى غد الأربعاء يعقبه قرار حول معدل الفائدة ومؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 41.11 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.9 دولار وأقل سعر عند 40.8 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.2% إلى 43.31 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 43.00 دولار.