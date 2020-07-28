شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض متأثراً بالضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التراجع بسوق النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية بالإضافة إلى متابعة اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وانخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 41.02 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.9 دولار وأقل سعر عند 40.9 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.6% إلى 43.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 43.08 دولار.

Advertisements



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بياناته الأولية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، كما سيبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي ويستمر حتى الغد يعقبه قرار الفائدة.



ويعد الدولار الكندي من بين عملات السلع، وهو شديد التأثر بتحركات أسعار الخام مع الأخذ في الاعتبار اعتماد الموازنة الحكومية الكندية بشكل كبير على إيرادات صادرات النفط.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7473، وسجل أعلى سعر عند 0.7502 وأقل سعر عند 0.7459.