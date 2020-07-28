شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات قبيل بداية اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مع تحول الأنظار في الأسواق نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيبدأ في وقت لاحق اليوم ويستمر حتى الغد.



ومن المتوقع ان يسفر الاجتماع غدا الأربعاء عن قرار بالإبقاء على معدل الفائدة نظرا لأن البنك المركزي أكد على تثبيتها لدعم الاقتصاد في مواجهة تطورات فيروس كورونا، وعقب الاجتماع، سيعقد رئيس البنك "جيروم باول" مؤتمراً صحفياً للتعقيب على القرار والسياسة النقدية.



وفي ذات الوقت، تتدفق نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الثاني، وسوف تعلن عدة كيانات تكنولوجية من بينها آبل وألفابت وامازون عن نتائجها هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 112 نقطة) إلى 26472 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 10485 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3231 نقطة.