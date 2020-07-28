الذهب يبلغ مستوى قياسيا مع الاندفاع صوب الملاذ الآمن في ظل هبوط الدولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

ارتفع الذهب لمستويات قياسية اليوم الاثنين مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والصين في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الاصفر الملاذ الآمن تحوطا في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة كوفيد-19.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1931.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1927.50 دولار.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من ستة بالمئة إلى 24.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2013.

وقالت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع في إيه.إن.زد إن الذهب " في وضع ممتاز للتحرك صعودا" وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصل على سيولة.

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وتابعت "يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. الطلب على (الذهب) الملاذ الآمن يتزايد في حين لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي".

ونزلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو عامين مع رهانات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشير إلى تحول آخر في السياسات صوب التيسير حين يجتمع هذا الأسبوع مما ينطوي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 933.07 دولار وكسب البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2250.47 دولار.