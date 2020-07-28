شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يسجل أعلى مستوى فى حوالى 4 أشهر أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الجنيه الاسترليني أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى له في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي بدعم من أنباء إيجابية بشأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وارتفع الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2930 دولار قرب أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من مارس البالغ 1.2977 دولار.
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