وول ستريت تفتح منخفضة بفعل محادثات تحفيز صعبة ونتائج متباينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية على انخفاض اليوم الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي يتأهب فيه مشرعون لمحادثات صعبة بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا، في حين يوازن المستثمرون أيضا بين مجموعة متباينة من نتائج الأعمال لشركات قيادية. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 55.32 نقطة بما يعادل 0.21 بالمئة إلى 26529.45 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 5.14 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 3234.27 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 27.07 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 10509.20 نقطة.

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