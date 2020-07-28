شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة الكويت ولا تغيير يذكر فى بقية أسواق الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسهم الكويت مكاسب على نطاق واسع وقادت أسهم القطاع المالي الاتجاه الصعودي بينما لم يطرأ تغيير يذكر على بقية أسواق الأسهم في الخليج قبل عيد الأضحى.

وفي الكويت، قفز المؤشر 2.6 بالمئة مع صعود معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم بنك الكويت الوطني الذي ارتفع 3.5 بالمئة. وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب البنك الأهلي التجاري 0.8 بالمئة. وفي دبي، ارتفع مؤشر البورصة 0.2 بالمئة، فيما صعد سهم إعمار العقارية القيادي 1.6 بالمئة. ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 بالمئة، وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 بالمئة. وفي مارس، قال بنك أبوظبي التجاري إنه يتعهد "بعدم الاستغناء عن أي من موظفيه خلال العام الجاري كنتيجة لأبعاد انتشار وباء (كوفيد-19) المستجد". Advertisements وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم: السعودية.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7459 نقطة. أبوظبي.. فقد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4324 نقطة. دبي.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 2065 نقطة. البحرين.. أضاف المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1289 نقطة. سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 3558 نقطة. الكويت.. قفز المؤشر 2.6 بالمئة ليبلغ 5489 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بورصة الكويت ولا تغيير يذكر فى بقية أسواق الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.