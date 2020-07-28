شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك أبوظبى الأول تنخفض 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، انخفاضا بنسبة 25 بالمئة في الأرباح الفصلية اليوم الثلاثاء، متأثرا بربع آخر من ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة. وبلغ صافي ربح الربع الثاني 2.41 مليار درهم (656 مليون دولار) مقابل 3.22 مليار درهم قبل عام. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة في هذا الربع 1.06 مليار درهم، بزيادة 127 بالمئة عن العام الماضي.

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