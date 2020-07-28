شكرا لقرائتكم خبر عن مسح: مستثمرو الصناديق السيادية يتوقعون تعافيا يستغرق أكثر من ربعى سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع أكثر من نصف صناديق الثروة السيادية المشاركة في مسح جديد أن يستغرق تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كوفيد-19 أكثر من ربعي سنة، ورجحت أن تكون الأسواق المتقدمة في وضع أفضل للتعافي.

وتوقع 58.3 بالمئة من المشاركين في مسح المنتدي الدولي لصناديق الثروة السيادية وإنفسكو تعافيا على شكل حرف U، إذ بدا أن الأغلبية اتفقت على أنه ستأتي فترة أطول من النمو الأبطأ، مما يبرز مدى الضبابية التي تكتنف عوامل مثل موجات جديدة من الإصابات وحزم دعم حكومية.

وقال ما مجموعه 29.2 بالمئة من المشاركين إنهم يتوقعون تعافيا على شكل حرف ‭‭‭W‬‬‬، وهو ما يشير إلى نزول مزدوج في النمو. وتوقعت نسبة 8.3 بالمئة فقط تعافيا على شكل حرف ‭‭‭V‬‬‬، والذي يشير إلى تراجع في النمو متبوع بتعاف على نفس القدر من الحدة.

جرى الانتهاء من المسح الذي شمل 24 عضوا بالمنتدي الدولي لصناديق الثروة السيادية الشهر الماضي.

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ويعتقد أكثر من 60 بالمئة من المشاركين أن الأسواق المتقدمة في وضع أفضل للعودة لنمو بوتيرة ما قبل كوفيد-19 بعد الركود الناجم عن الجائحة. وتوقع أقل من النصف أن تكون وتيرة التعافي في الأسواق الناشئة أفضل.

وأيد المشاركون أن اقتصاد الصين في أفضل وضع للتعافي بين الاقتصادات الكبرى. وقال المنتدى وإنفسكو إن ذلك ربما يعكس توقعا بأن الصين أول من عانت من الجائحة وتعاملت معها على نحو أفضل بشكل عام، لذا فإن اقتصادها قد يكون أكثر استجابة لجهود التحفيز الحكومية.

وتوقع نحو ثلث المشاركين أن يرفع اليوان الصيني حصته من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية العالمية/ وكذلك حصته في نشاط التجارة.

وتشعر نسبة 86 بالمئة من المشاركين في المسح أن الصين ستواصل فتح اقتصادها وإتاحة حرية أكبر للتجارة وفرص الاستثمار.

لكن مستثمري الصناديق السيادية ظلوا على ثقتهم في الأصول بالدولار الأمريكي، إذ اتفق 71 بالمئة على أن الدولار يوفر أكثر الوجهات جذبا للاستثمار في الأسهم، ويعتقد 58 بالمئة أن السندات المقومة بالدولار ستكون أفضل أوراق الدين أداء.