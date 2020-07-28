الاقتصاد

البلاديوم يتعرض للضغوط رغم ارتفاع طفيف للعملة الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ضغوط واردة من ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.


وتتابع الأسواق العالمية عن كثب اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي  سيبدأ اليوم وينتهي غدا الأربعاء، وسوف يناقش السياسة النقدية وتطورات أزمة ومدى ما أحدثته من أضرار للاقتصاد الأمريكي.

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وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سوف يقرر الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير  مصداقا لبيانه السابق الذي توقع من خلاله عدم رفعها قبل عام 2022.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.01 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البللاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2354.1 دولار للأوقية، وحقق المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2419.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2301.9 دولار.

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