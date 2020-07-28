شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي لمؤشر البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 262 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 582.948 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10568 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1786 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12365 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4045 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2320 نقطة.