شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.41 دولار لبرنت و41.46 دولار للعقود الآجلة لغرب تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 43.41 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.46 دولار للبرميل 14 منخفضة بمقدار 14 سنتا أو ما يعادل 0.3% .

وشهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، استقرارا لتمحو مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، حيث يضعف تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد توقعات الطلب على النفط الخام، وذلك في مواجهة التفاؤل إزاء المزيد من التحفيز الأمريكي وأنعشت جهود تحفيز الاقتصاد الأمريكي من أزمة فيروس كورونا المستجد الآمال بطلب قوي على النفط، ولكن من المرجح أن يواجه اقتراح من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين معارضة من الديمقراطيين لتتأجل حزمة تحفيز أخيرة وفقا لرويترز.

Advertisements

وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.