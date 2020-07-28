شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل العمل بالبورصة المصرية بدءًا من الخميس وحتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تعطيل العمل بالبورصة المصرية، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 30 يوليو2020 ، وحتى الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020". وبعد قرار البنك المركزي بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر خلال نفس الفترة، فقد تقرر تعطيل العمل بالبورصة المصرية بدءا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو ، وحتى الاثنين الموافق 3 أغسطس، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

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