شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أملاك العالمية ترتفع 21% في الربع الثاني و129% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، اليوم الثلاثاء، عن نتائج أعمالها والتي أظهرت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 20.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 23.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 19.68 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

في حين حققت الشركة ارتفاعاً في إجمالي ربح العمليات إلى 52.34 مليون ريال مقابل إجمالي ربح عمليات بلغ44.97 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة الزيادة في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع صافي الربح من عقود تمويل الاجارة والمرابحة والإجارة الموصوفة بالذمة بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت صافي إيرادات التمويل للفترة الحالية من العام 2020م مبلغ 52.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 44.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2019م ، ويعود ذلك لارتفاع إيرادات التمويل وانخفاض تكاليف الاقراض ،

على الجانب الآخر زادت المصاريف التشغيلية بمبلغ 3.4 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومعظم هذه الزيادة ناتجة عن زيادة مخصص الانخفاض في القيمة للخسائر الائتمانية المتوقعه

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وارتفعت المبيعات إلى 73.16 مليون ريال في الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 68.89 مليون ريال بالربع المُقابل من 2019.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 53.29 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 23.27 مليون ريال في النصف المقابل من 2019، وبنسبة ارتفاع بلغت 128.97%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019، بقيمة 68 مليون ريال، وذلك على عدد 90.6 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.

يُذكر أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بالسوق المالية السعودية "تداول" اعتباراً من يوم الإثنين 13 يوليو.

وبذلك تكون شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري هي ثاني إدراج بالسوق السعودية في العام 2020، حيث كان قد تم إدراج مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في منتصف مارس الماضي.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام بقراءة سريعة في آخر قوائم مالية صادرة عن الشركة، لإلقاء نظرة على البنود الرئيسية في قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، وذلك بعد رصد التطور التاريخي للبنود المختارة خلال آخر خمس سنوات، وهو ما أظهر تحقيق الشركة أرقاماً قياسية في جميع البنود تقريباً في العام 2017، والذي بدأ بعده التراجع في الأرقام، إلا أن الإدارة بررت هذا التحول بتأثر قوائمها بقوانين المعايير الدولية.