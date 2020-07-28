الاقتصاد

النفط يتراجع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بسبب تنامي شكوك حيال تعافي مستويات الطلب العالمي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

 

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 41.28$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.65$، وسجل أعلى مستوي عند 41.91$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 0.5% إلى مستوي 43.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.56$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.82$. 

 

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.0% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم آمال توسيع التحفيز النقدي فى الولايات المتحدة.

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لا تزال هناك شكوك حيال تعافي مستويات الطلب العالمي ، خاصة فى ظل فشل الحكومة الأمريكية فى السيطرة على تفشي فيروس حتى الآن ، بالإضافة إلى ارتفاع الحالات الجديدة مرة أخرى فى بعض الدول الأوروبية خاصة إسبانيا.

 

ويضغط على أسعار النفط أيضا مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين مستهلكين للوقود فى العالم ، على أثر تفاقم التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين.

 

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية. 

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