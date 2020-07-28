شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى عامين قبيل بيانات الثقة بالاقتصاد الأمريكي وانطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى عامين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال تموز/يوليو ، وقبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.5 % إلى مستوى 94.01 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.58 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.49 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.75% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى عامين عند 93.48 نقطة ، بسبب هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وتكبد المؤشر الأسبوع الماضي ،أكبر خسارة أسبوعية فى غضون أربعة أشهر ،بسبب ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين.

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الفضل فى تلك المعنويات يعاذ إلى اتفاق التحفيز المالي التاريخي فى أوروبا ، والأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ،بالإضافة إلى صدور بيانات تؤشر أن معظم الاقتصادات العالمية تتعاف سريعا من جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،سلبية البيانات تقوض المعنويات المرتفعة بالأسواق وبالتالي تتوسع عمليات انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

بحلول الساعة 14:00غرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال تموز/يوليو المتوقع 94.0 نقطة من 98.1 نقطة في حزيران/يونيو.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص أي خطط تحفيزية جديدة للمركزي الأمريكي ، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.