شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنزل عن ذروة 7 سنوات بفعل نشاط عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتنزل عن أعلى مستوى فى سبع سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات جني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي قبيل انطلاق اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 9.2% إلى مستوي 22.28$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.54$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 26.19$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2013.

أنهي معدن الفضة تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 8.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء مستثمري التجزئة ، وبدعم هبوط الدولار الأمريكي.

Advertisements

وحققت الفضة الأسبوع الماضي مكاسب تاريخية قرابة 18% ، فى سابع مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي فى تاريخ تداول المعدن الأبيض ، بفضل انتباه تجار التجزئة بأن معدن الفضة يبتعد كثيرا عن قيمته الحقيقية بالمقارنة مع معدن الذهب.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.5% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين عند 93.48 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يشكل ضغطا سلبا على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش فى مستويات الدولار قبيل انطلاق اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يؤكد خلاله المركزي الأمريكي على استمرار تحفيز أكبر اقتصاد فى العالم من أجل التغلب على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.