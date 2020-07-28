شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى أسبوعين بقيادة قطاع الموارد الِأساسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، وقاد الهبوط قطاع الموارد الأساسية ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا مرة أخرى.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أدنى مستوى منذ 14 تموز/يوليو عند 364.75 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بعد هبوط واسع النطاق فى أسهم شركات السفر والترفيه.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع الموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع هبوط بحوالي 1.5% ، بسبب مخاوف تدهور علاقات الصين التجارية مع الولايات المتحدة.

تسيطر على الأسواق الأوروبية مخاوف حيال ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى إسبانيا ،الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية إلى فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على أي شخص عائد من هناك.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط احتمالات توسيع التحفيز النقدي فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.4% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.2%.