شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن مستوي قياسي بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثمانية أيام الأخيرة ، لتتخلي عن مستوي قياسي جديد سجلته خلال تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويضغط على الأسعار أيضا توقف هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.8% إلى 1,907.01$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,941.30$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,981.20$ أعلى مستوى فى تاريخ تداول المعدن الثمين.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 2.2% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ،وبأكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 6 نيسان/أبريل الماضي.

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تعاذ تلك المكاسب الضخمة فى أسعار الذهب ، إلى عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل احتدام التوترات بين الولايات المتحدة والصين ،ومخاوف ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بعض الدول الأوروبية.

ودعم تلك المكاسب أيضا الهبوط الواسع النطاق للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بسبب انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، فى ظل احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعزيز السياسات التحفيزية لمواجهة التوقعات القاتمة للتضخم فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.5% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين عند 93.48 نقطة ، عاكسا توقف هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يشكل ضغطا سلبا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 5.84 طن متري، فى سادس زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,234.65 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.