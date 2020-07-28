شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يستقر عند أعلى مستوياته على الاطلاق – تحليل – 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.80% بما يعادل 2.11 نقطة ويستقر في نهاية التداولات على سعر 267.42 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في الوقت الذي يحاول فيه السهم تصريف بعضاً تشبعه الشرائي الواضح بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 259.39، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 275.72.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد