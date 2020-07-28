هاني ويل يكافح لاستعادة تعافيه - تحليل – 28-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع والتعافي، بضغط من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن استطاع السهم الاستفادة من الاستناد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.89% بما يعادل 1.33 نقطة ليستقر على سعر 150.76 دولار.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 152.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 165.24.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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