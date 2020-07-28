شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 18.32، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.77% بما يعادل 0.31 نقطة ليستقر على سعر 17.81 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لعودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 18.32، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد