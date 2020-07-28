شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يعاود الارتفاع – تحليل – 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم آي بي إم (IBM) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما حاول اكتساب زخماً إيجابياً وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.33% بما يعادل 0.42 نقطة ليستقر على سعر 126.21 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 122.04، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 132.08.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد