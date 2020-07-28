Champion Cleaners تطلق مجموعة من الخدمات الجديدة



تستخدم شامبيون كلينرز مجموعة من الخبراء المتخصصين في تكنولوجيا تطوير الآلات التي وافقت عليها بلدية دبي لتطهير كل المناطق السطحية في المنازل والمكاتب، فهي قادرة على إزالة 99.9% من الجراثيم والبكتيريا، وتعتبر آمنة بنسبة 100% للأطفال والحيوانات الأليفة. حيث يعمل خبراء شامبيون كلينرز بسرعة وكفاءة لضمان عدم إضاعة وقت العمل. ويتم تحديد سعر المساحات المكتبية التجارية بـ 50 فلس للمتر المربع.

منتجع الحقائب والأحذية

في كل مرة ترتدي فيها حذاءك المفضل هل تشعر أنه بحاجة للتنظيف؟ هل لديك محفظة تستخدمها لسنوات؟ هل اختربت حقيبة يدك خلال الرحلات وتحتاج إلى إصلاح؟ هل تعلم أن شامبيون كلينرز تقدم الكثير من الخدمات ولا تشمل الغسيل فقط! أظهر بعض الحب والاهتمام لأغراضك الجلدية وأرسلها لمنتجع الحقائب والأحذية من شامبيون كلينرز، فلديهم فريق من الخبراء المختصين بترميم و إعادة الحياة للمنتجات الجلدية كاللأحذية، الحقائب، الأحزمة، والمحافظ.

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يستخدم خبراء شامبيون كلينرز مجموعة من الأدوات والتقنيات الفنية المتطورة لإصلاح التلف والأضرار واستعادة الألوان وترميم المواد الجلدية لتعود جديدة. وتقدم شامبيون كلينرز توصيات حول كيفية العناية بالجلد الجديد من أجل منع التلف والبلى. إن المنتجات التي يستخدمونها للعناية بالجلود الرقيقة هي من علامات تجارية معروفة وأثبتت أنها الأفضل في ألمانيا وأمريكا. يجب الاعتناء بالمنتجات الجلدية لتدوم لفترة أطول حيث ستحتاج للتنظيف الأساسي فقط في المستقبل. إذا كان لديك أي منتجات جلدية في حاجة إلى بعض العناية، تأكد من ارسالها للمكان الصحيح.



نبذة عن شامبيون كلينرز

تقدم شامبيون كلينرز خدمة التنظيف الجاف والغسيل الفاخرة ذات الخمس نجوم. وتستخدم أنظمة غسيل وتنظيف جاف أوتوماتيكية بالكامل مع وحدات المعالجة الأوتوماتيكية والتقنيات الخضراء الأكثر ابتكاراً، وأفضل الأدوات في المتخصصة بمعالجة الألياف والمنسوجات الرقيقة، ولديها شراكة طويلة الأمد مع Diversey Lever، الشركة العالمية الأولى لمنظفات الغسيل. كما أنها توفر مجموعة من الخدمات القيمة مثل: تنظيف وصيانة الحقائب والأحذية، تنظيف ثوب الزفاف والحفاظ عليه، تنظيف الجلديات، تنظيف السجاد والمفروشات، تجفيف الملابس، تنظيف وتعقيم الألعاب اللينة.

راحة عملائنا هي الأهم لدينا، فنحن نقدم خدمة التوصيل والتسليم مجاناً ونوفر خيارات الدفع الالكتروني حتى يتمكن عملائنا من الدفع عبر بطاقة الائتمان من خلال تطبيق شامبيون كلينرز المتوفر على نظامي Android و iPhone.

منذ إطلاقها في عام 1997، قامت شركة شامبيون كلينرز ببناء سلسلة من 42 متجرا في مواقع استراتيجية بمراكز التسوق المحلية ومناطق مختلفة في جميع أنحاء الإمارات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

http://www.champions.ae/

أو الاتصال على 97142858581+

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