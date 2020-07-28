جوجل متهمة بتضليل المستخدمين في أستراليا.. والعملاق يرد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد جوجل تدّعي أن عملاق التكنولوجيا ضلل أصحاب الحسابات بشأن استخدامه لبياناتهم الشخصية، إذ تعد هذه الإجراءات الجديدة أحدث دعوى قضائية واجهتها جوجل في جميع أنحاء العالم بسبب مزاعم انتهاك الخصوصية.

وتزعم اللجنة أن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ضللت ملايين الأستراليين للحصول على موافقتهم وتوسيع نطاق المعلومات الشخصية التي تجمعها جوجل حول نشاط المستخدمين على الإنترنت لاستهداف الإعلانات.

ووفقاً لموقع صحيفة «الجارديان» البريطانية، تنشأ الادعاءات من تحرك جوجل في عام 2016 لبدء دمج المعلومات الشخصية للمستخدمين في حساباتهم على جوجل مع معلومات من نفس نشاط المستخدمين على مواقع غير تابعة لجوجل تستخدم تقنية الشركة، المعروفة سابقاً بتقنية DoubleClick، ​​لعرض الإعلانات.

وقال رئيس اللجنة رود سيمز في بيان: ندعي أن جوجل لم تحصل على موافقة صريحة من العملاء لاتخاذ هذه الخطوة. وأضاف سيمز: تعتبر هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية أن المستهلكين يدفعون بشكل فعال مقابل خدمات Google من خلال بياناتهم، لذا فإن هذا التغيير الذي أدخلته Google أدى إلى زيادة سعر خدماتها، دون علم المستهلكين.

من جهتها قالت جوجل إنها تعاونت مع هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية في تحقيقها، وأنه طُلب من أصحاب الحسابات «الموافقة عبر إشعارات بارزة وسهلة الفهم».

وقالت جوجل ببيانها: «نختلف بشدة مع مزاعمهم ونعتزم الدفاع عن موقفنا».

وشاركت Google بشكل وثيق مع ACCC فى الأشهر الأخيرة بسبب خطة الحكومة الأسترالية لإجبار منصات رقمية عالمية بما في ذلك Facebook تدفع مقابل المحتوى الذي يتم نقله من وسائل الإعلام الإخبارية.

وستصدر اللجنة هذا الأسبوع مسودة قواعد للمنصات لدفع تعويضات عادلة عن المحتوى الصحفي بعد أن قللت جائحة الفيروس التاجي عوائد الإعلانات لوسائل الإعلام التقليدية.