ماسك مجدداً: الذكاء الاصطناعي يمكنه التفوق على البشر.. ويتوقعه خلال 5 سنوات فقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر إيلون ماسك من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التفوق على البشر في غضون السنوات الخمس المقبلة، ويمثل هذا التنبؤ الجديد مراجعة مهمة للتقديرات السابقة لما يسمى التفرد التكنولوجي، عندما يتجاوز الذكاء الآلي البشر ويتسارع بمعدل غير مفهوم.

ووفقاً لموقع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، قد تنبأ عالم المستقبل الشهير راي كورزويل سابقاً بنقطة التحول في الذكاء الفائق بحلول عام 2045، مشيراً إلى التقدم في تقنيات مثل الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.

وقال ماسك، الذي تشمل مشاريعه شركة السيارات الكهربائية تسلا وشركة الفضاء سبيس إكس، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتجاوز البشر بحلول عام 2025.

حذر المهندس الملياردير، الذي ساعد أيضاً على تأسيس مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي OpenAI في عام 2015، باستمرار من التهديد الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي المتقدم في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك، قال إنه لا يزال يشعر أن القضية غير مفهومة بشكل صحيح.

وقال ماسك: تقديري حول سبب تجاهل الأشخاص الأذكياء للذكاء الاصطناعي هو أن الأشخاص الأذكياء جداً لا يعتقدون أن الكمبيوتر يمكن أن يكون ذكياً، وهذا غطرسة ومن الواضح أنه خطأ.

وأضاف: نحن متجهون إلى وضع يكون فيه الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من البشر وأعتقد أن الإطار الزمني هو أقل من خمس سنوات من الآن، لكن هذا لا يعنى أن كل شيء سيذهب إلى الجحيم في خمس سنوات، هذا يعني أن الأمر غير مستقر أو غريب.

في عام 2016، قال ماسك إن البشر يخاطرون بأن يعاملوا مثل الحيوانات الأليفة المنزلية عن طريق الذكاء الاصطناعي ما لم يتم تطوير التكنولوجيا التي يمكنها توصيل العقول بأجهزة الكمبيوتر.

بعد وقت قصير من الإدلاء بالملاحظات، أعلن ماسك عن شركة ناشئة جديدة تطور واجهة تحاول ربط الدماغ بالحاسوب من خلال زرع رقاقة دماغية باستخدام «جهاز يشبه آلة الخياطة».