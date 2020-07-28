فيسبوك تؤجل الكشف عن نتائج الربع الثاني بسبب ظهور زوكربيرج أمام الكونجرس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة فيسبوك إنها أخرت إطلاق سراح نتائجها المالية للربع الثاني ليتم الكشف عنها في 30 يوليو، للسماح للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بالظهور في جلسة استماع مجددة للكونجرس 29 يوليو الجاري.

وبحسب موقع TOI الهندي، فمن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع، التي ستشمل أيضاً رؤساء جوجل وأمازون وأبل إضافة إلى فيسبوك في 29 يوليو، وتستجوب اللجنة رؤساء الشركات كجزء من التحقيق حول ما إذا كانوا يعملون بنشاط لإيذاء وإزالة المنافسين الأصغر، بينما لا يتخذون دائماً أفضل الخيارات لعملائهم.

ومن المقرر أن يتحدث الرؤساء التنفيذيون لشركات فيسبوك وأمازون وجوجل وأبل أمام لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس النواب، وسيقدمون شهاداتهم افتراضياً، وفقاً لمصادر مطلعة على خططهم، فيما تستجوب اللجنة الشركات كجزء من التحقيق الشامل حول ما إذا كانت تعمل بنشاط لإيذاء وإزالة المنافسين الأصغر، بينما لا تتخذ دائماً أفضل الخيارات لعملائها.

وستكون جلسة الاستماع رفيعة المستوى، التي ستجمع بين جيف بيزوس من أمازون، ومارك زوكربيرج من فيسبوك، وتيم كوك من أبل، وساندر بيتشاى من جوجل، لحظة مهمة في رد الفعل العكسي المتزايد ضد عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تشكل وجهاً - بين التنفيذيين والمشرعين المتشككين من كلا الحزبين.