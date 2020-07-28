شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تعين «أبوظبي الأول» و«مسقط» لترتيـب قـرض بقيمـة مليـاري دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت الحكومة العُمانية بنك أبوظبي الأول، وبنك مسقط، لترتيب قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه من بنوك دولية وإقليمية، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.

وستحصل عُمان على القرض لمدة عام واحد؛ لدعم خزائن الدولة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس «كورونا»، على أن يتم تسديده لاحقاً بأموال سيتم جمعها من سندات دولية. (رويترز)

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