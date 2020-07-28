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الغرف التجارية تهنئ المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رسالة تهنئة إلى المصريين والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله على بلادنا بالخير واليمن والبركات.

 

وهنأ رئيس اتحاد الغرف التجارية نيابة عن مجلس إدارته كل المصريين بشكل عام ومنتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بصفة خاصة بمناسبة حلول العيد.

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وختم " العربي" رسالته مطالبا الشعب المصري بمختلف فئاته الالتفاف حول مصلحة مصرنا الغالية و الاستفادة من هذه الأيام المباركة والتكاتف  والعمل وزيادة الإنتاج لتحقيق مصلحة بلدنا متمنيا من الله أن يعيد علي مصرنا الحبيبة الأعياد والمناسبات وهي بلد الأمن والأمان ومقصد كل شعوب العالم في كافة المجالات وكل عام وانتم بخير واتمني من الله ان يعيد علينا وعلى بلدنا مثل هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

 

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