شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% خاسراً 7.29 نقطة ليصل إلى مستوى 7448.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.02% رابحاً 1.60 نقطة ليصل إلى مستوى 8085.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 80 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات والاستثمار والتمويل بنسبة 0.63%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%.

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وقفز 83 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 4.47%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 4.01%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 3.39%، فيما تراجع 93 سهماً على رأسها سهم "التأمين العربية" بنسبة 2.30%، ثم سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 2.28%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 2.01%، فيما تصدر سهم "أملاك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 99.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، بأن الإجراءات التي صاحبت جائحة كورونا أثرت على مبيعات الشركة وانعكس ذلك على نتائج الأعمال وما زال الأثر مستمراً نتيجة تعليق بعض المشاريع المحلية وعدم رجوع حركة الصادر إلى وضعها الطبيعي مع دول الجوار، وستواصل الشركة متابعة الآثار المترتبة على استمرار آثار الجائحة وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.