شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد: مسح مبيعات التجزئة ببريطانيا عند أعلى مستوى منذ أبريل 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن مقياسا لمبيعات التجزئة في بريطانيا في يوليو ارتفع لأعلى مستوى في ما يزيد عن عام مع استئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية في أعقاب إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا.

وارتفع ميزان مبيعات التجزئة الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني إلى زائد أربعة من ناقص 37 في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019، لكنه لا يزال يشير إلى نمو متواضع فحسب للمبيعات على أساس سنوي.