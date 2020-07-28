شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد: مسح مبيعات التجزئة ببريطانيا عند أعلى مستوى منذ أبريل 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن مقياسا لمبيعات التجزئة في بريطانيا في يوليو ارتفع لأعلى مستوى في ما يزيد عن عام مع استئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية في أعقاب إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا.
وارتفع ميزان مبيعات التجزئة الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني إلى زائد أربعة من ناقص 37 في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019، لكنه لا يزال يشير إلى نمو متواضع فحسب للمبيعات على أساس سنوي.
وقال رين نيوتن-سميث كبير اقتصاديي الاتحاد "أمر رائع أن نري مبيعات التجزئة تستقر الشهر الجاري، لكن هذا لا يوضح الصورة كاملة".
تضرر قطاع التجزئة بشدة جراء جائحة كوفيد-19، مما أدى لموجة من تسريح العاملين.
وقال نيوتن-سميث "تمخضت الأزمة عن فائزين وخاسرين في قطاع التجزئة ولا تزال الصورة قاتمة لبعض الشركات".
وأظهر المسح الذي شمل 61 سلسلة متاجر تجزئة أنها تتوقع أداء أضعف قليلا في أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد: مسح مبيعات التجزئة ببريطانيا عند أعلى مستوى منذ أبريل 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.