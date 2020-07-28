شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع روضة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزار: تم إنشاء 250 بيتاً بأحواش بمساحة إجمالية 150 م2.. و600 وحدة سكنية بمساحة 90 م2

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ومسئولى صندوق تطوير المناطق العشوائية، بدأ أمس تسليم الوحدات السكنية، بمشروع روضة الغردقة، لمستحقيها من ساكنى بعض المناطق العشوائية غير الآمنة، وذات المسكن غير الملائم، بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم تنفيذ مشروع التطوير، والذى تضمن إنشاء 250 بيتاً، وكل بيت به حوش بمساحة إجمالية 150 م2 لكل بيت، بجانب 600 وحدة سكنية، بمساحة 90 م2، كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي مجاهد وجبل العفش المهددتين للحياة، ومنطقة زرزارة ذات المسكن غير الملائم بمدينة الغردقة.

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وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، تم أمس تسليم عدد من الوحدات لمستحقيها إلحاقاً بالقرعة العلنية التي أجرتها الوحدة المحلية لمدينة الغردقة يوم 9/7/2020، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تسليم الوحدات، من تعقيم للقاعات، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وسيتم تسليم باقي الوحدات لمستحقيها تباعاً بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم تنفيذ مشروع التطوير في إطار التعاون المشترك بين الصندوق، ومحافظة البحر الأحمر، سعياً من الدولة لتوفير حياة آمنة وملائمة لأهالي المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.