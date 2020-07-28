شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تبدأ تشغيل خط غاز يغذى مصفاة الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة أعلنت اليوم الثلاثاء عن بدء تشغيل خط الغاز الذى سيغذى مصفاة الزور التابعة لها. وقالت الشركة، وهى تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إن ذلك يمثل "إنجاز مرحلة تاريخية هامة من مراحل التشغيل التدريجى لمصفاة الزور عبر إدخال الهيدروكربون لتشغيل خط الغاز للمصفاة".

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