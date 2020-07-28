شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار بالعبور رغم زيادة الإقبال قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات تشهد استقرارا قبل أيام قليلة من عيد الأضحى وذلك في ظل زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الثلاثاء 28-7-2020 ، مستقرة بشكل كبير بالرغم من زيادة الاقبال عليها قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم 1.5-4 جنيهات، وأسعار البطاطس سجلت 2.5-3.5 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لليوم إلى أن أسعار الباذنجان الرومي والبلدي سجلت 75. 0 - 2 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 18-21 جنيها، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها، وسعر الكوسة 1.5 - 2.5 جنيها.

وكان "الخليج 365 "، نشر عددا من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، لزيادة الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة وعدم تراجع الصادرات على الرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا ومنها:

تكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعى فى الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقا للمعايير الدولية على مدار الساعة.

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-البحث عن أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة والعمل 24 ساعة لمفتشى الحجر الزراعى لزيادة الصادرات للخارج .

-إدخال الزراعة فى جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزى والحكومة لمواجهة هذه الأزمة.

-التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعي.

-العمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والى مراكز التعبئة والموانئ فى حالة تقييد التنقل أو فرض حظر التجوال.

عدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية (مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة).

-إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.