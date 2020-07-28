شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء.. والحديد بـ9100 من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار جميع انواع المواد الخام اليوم الثلاثاء 28-7-2020 تشهد استقرارا فى السوق المحلي مع تراجع كبير في المبيعات وذلك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

وسجلت أسعار الحديد 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 - 9800، و أسعار الأسمنت سجلت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة

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والجدير بالذكر أن سوق مواد البناء شهد انخفاضا مع بداية الأسبوع وفقا لما أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية حيث سجل الحديد 9100 جنيه مقابل 9200 جنيه للطن تسليم ارض مصنع، و أقصي سعر للطن في المصنع يصل إلى 9600 جنيه، فيما يصل السعر للمستهلك عند 9400 - 9900 جنيه فيما انخفض من 30-50 جنيها فى الطن وذلك بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب.