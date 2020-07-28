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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 28-7-2020 وعيار 24 يسجل 232.73 ريال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 28-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 232.73 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  232.73 ريال  بما يعادل  62.05 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  213.34 ريال  بما يعادل  56.88 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 203.64 ريال  بما يعادل  54.29 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  174.55 ريال  بما يعادل  46.53 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  135.76 ريال  بما يعادل  36.19 $

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سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  116.36 ريال   بما يعادل  31.02 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,238  ريال   بما يعادل  1,930 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,629 ريال   بما يعادل   434.33 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 232,729 ريال  بما يعادل 62,045 $

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل موجة صعودها، التي تعد الأطول فى 9 سنوات، حتى حلول العام المقبل 2021 ، مع استمرار تذبذب قيمة الدولار الأمريكى وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مخاوف من بطء مسيرة تعافى الاقتصاد العالمى من خسائر أزمة تفشي جائحة فيروس .

 

وتوقعت "بلومبرج" - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل مستويات غير مسبوقة لأسعار الذهب العالمية، بعدما كسرت حاجز 1900 دولار للأوقية في نهاية تداولات أمس، بدعم نمو الطلب على الملاذات الآمنة.

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