شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.19% للجلسة الثالثة على التوالى بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.19% رابحاً 3.98 نقطة ليغلق عند مستوى 2065.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 391.5 مليون سهم محققة ما قيمته 420.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5826 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 6.13%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.91%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.65%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 6.66%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.04%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 67.6 مليون ورقة بقيمة 85.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة دار التكافل، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، وتمت الموافقة على استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم اللواء متقاعد عبد العزيز البناي، على بن حميد العويس، يعقوب بن عيسى السركال، الدكتور محمد شرف، وذلك للسماح لأعضاء مجلس إدارة جدد لتمثيل الشركة مع استكمال الاستحواذ، كما تمت الموافقة على تايخ عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 18 أغسطس لعام 2020.

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وقالت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، إنها استلمت جميع الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب من 25% إلى 49%، وقامت الشركة بالتواصل مع شركة دبي للإيداع للبدء بالإجراءات اللازمة لتفعيل زيادة نسبة تملك الأجانب.

فيما أعلنت شركة بي إتش مباشر، عن اعتمادها كمفوض وموفر للسيولة على صندوق شيميرا الأساسي، من قبل سوق أبوظبي للاوراق المالية، سوق دبي المالي، وذلك ضمن الصندوق الفرعي الأول المتداول "شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات" المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومن جهتها أكدت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، على قرار الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة أمس الاثنين، بالموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما وافقت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس العام.