انخفاض واردات الأردن من النفط ومشتقاته 40% فى 5 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 40 بالمئة في أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 611.3 مليون دينار (862.2 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، بحسب بيانات الاحصاءات العامة الأردني اليوم الثلاثاء. وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية مايو 2019 نحو 1.01 مليار دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

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