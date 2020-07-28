شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة أبوظبى بجلسة منتصف الأسبوع..وارتفاع "مسقط" هامشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسراً 6.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4324.329 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 631.600 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 124.6 مليون سهم، بقيمة 156 مليون درهم، عبر تنفيذ 2257 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.90%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.20%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 11.5%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 10.45%، ثم سهم شركة منازل العقارية بنسبة 6.16%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.39%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 3.89%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.86%، وتصدر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 29.4 مليون درهم.

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فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% رابحاً 1.35 نقطة ليغلق عند مستوى 3558.310 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 719.9 ألف ريال عبر تنفيذ 441 صفقة لعدد 39 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وصعدت 8 أسهم على رأسها سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 2.84%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.92%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 1.68%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "صكوك ميثاق الإصدار2" بنسبة 2.42%، ثم سهم "بنك نزوي" بنسبة 2.02%، ثم سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 1.47%.