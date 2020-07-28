شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين للمرة الأولى الأسبوع الجارى بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابحاً 7.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1289.17 نقطة، للمرة الأولى هذا الأسبوع، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 841.9 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.42% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.97%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.45%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 17.54% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو بنسبة 2.84%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.27%، كما تراجع أسهم شركات البحرين للسينما، إي بي إم تيرمينالز البحرين، عقارات السيف بنسبة 3.39%، 0.38%، 1.12%، على التوالي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة بنادر للفنادق، عن اعتماد مجلس إدارة الشركة البيانات المالية المرحلية غير المدققة والمراجعة للربع الثاني من عام 2020، وحققت صافي خسائر بلغ 808.5 ألف دينار بحريني، وبلغ العائد على السهم العادي خسائر 0.022 دينار بحريني، لترتفع إجمالي خسائر الشركة خلال النصف الأول من عام 2020 وتبلغ 1.6 مليون دينار بحريني مقابل 1.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم العادي 0.013 دينار مقابل 0.007 دينار خلال فترة المقارنة.

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ووكشفت إنفستكورب، اليوم الثلاثاء، أن الاكتتابات في هارفسي سي إل بلغت 250 مليون يورو، ويعتبر هذا ثاني استثمار في مجال القروض المضمونة لإنفستكورب في عام 2020، بعد التزامها بقيمة 489 مليون يورو في مارس الماضي، والذي يعتبر الأكبر من هذا النوع في أوروبا لهذا العام، وهذه العملية هي الـ17 من ضمن ما يعرف بعمليات الجيل الثاني فترة ما بعد الأزمة المالية لالتزامات القروض المضمونة الأوروبية، وترفع قيمة الأصول المدارة لإنفستكورب في القروض المضمونة الأوروبية إلى 7 مليارات يورو.

وأكدت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، شراء مساهم رئيسي عبد الحميد زينل محمد زينل، 303 أسهم، لترتفع نسبة مساهمته من 1.658 مليون سهم تماثل 6.68% من الشركة إلى 1.689 سهم تماثل 6.68%.